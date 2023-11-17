З Латвії до України прибули дві фури, в напівпричепах яких для 115-й окремої механізованої бригади ЗСУ доставлено чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn.

Значущий для наших захисників вантаж відправила асоціація SOS Help for Ukraine, що в перекладі на українську мову називається "SOS Допомога українській армії". Ця організація за фінансової підтримки латиської діаспори в Чикаго викупила у Норвегії чотири двокомпонентні гусеничні всюдиходи Bandvagn.

Машини не нові, але після придбання їх поставили на стапель спеціалізованого ремонтного заводу для сервісного обслуговування та ремонту. У гусеничних вантажівках замінено окремі зношені деталі, приведено до ладу ходову, замінено гумотехнічні вироби, масляні та повітряні фільтри, залили свіжі олійні рідини, встановили нові акумулятори. Тепер ці транспортні засоби прибули в Україну у добротному технічному стані.

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Гусеничні транспортери Bandvagn 202 розроблені у Швеції для перевезення особового складу, боєприпасів, амуніції, евакуації поранених та інших транспортних операцій у складних снігових умовах та у болотистій місцевості. При потребі цю машину можна пристосувати під інші потреби армії, у т.ч. для використання пересувної мінометної позиції чи зенітного комплексу для боротьби з безпілотниками.

У передній частині капотного транспортера розташовано двигун (Volvo, 97 к.с.) та кабіна для водія й одного пасажира (командира). Орган керування тут не у вигляді важелів, що притаманно гусеничним машинам, а звичайне кермо з лівого боку. Всюдихід може розвивати швидкість 35 км/год по суходолу та 7 км/год на воді.

Ось так виглядають відремонтовані транспортні машини Bandvagn 202 для ЗСУ. Фото: SOS Help for Ukraine

У кормовому відділенні машини можна розмістити до десяти осіб чи ноші для чотирьох поранених – двоярусні, верхні підвісні. Вантажність – одна тонна.

Нині SOS Help for Ukraine розпочала збір коштів для придбання Україні високотехнологічного обладнання та устаткування для енергозабезпечення. Це будуть дрони, засоби зв'язку, прилади нічного бачення, тепловізори, генератори, акумулятори тощо.