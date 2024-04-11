Бельгійська компанія John Cockerill Defense виграла контракт на "декількох десятків" трансформованих машин Bandvagn 206 (BV-206), які будуть відремонтовані, модернізовані та перепрофільовані у медичні евакуаційні транспортери переднього краю для подальшого відправлення в Україну

Вся процедура проходитиме в рамках стратегічного кроку, спрямованого на зміцнення військового потенціалу України. Підрядник JCD уже має досвід перепрофілювання броньованих машин у життєво важливі медичні транспортери.

Ймовірно, як повідомляє L'Echo, роботи з відновлення ТТХ та перепрофілювання гусеничної техніки проведуть на базі бельгійського підрозділу в Aubange.

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Як пригадуєте, у 2023 році це підприємство завершило початкову модернізацію десяти бронетранспортерів М113, зробивши першу готову до відправлення партією із 40 запланованих для України бронемашин. Цю ініціативу фінансували країни Бенілюксу, до складу яких входять Бельгія, Нідерланди та Люксембург.

У липні 2023 року ці країни спільно оголосили про фінансову співпрацю з метою реконструкції М113 БТР, знятих з озброєння в європейських арміях, та пропонують їх Україні. Тепер ці машини оснащені бойовою станцією FN, призначеною для озброєння 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, що надходить із запасів бельгійської армії.

Фото: John Cockerill Defense

Нинішня ініціатива свідчить про зближення інтересів України та Бельгії, оскільки BV-206 вже використовується в Україні та відомий своєю винятковою мобільністю в умовах перетнутої місцевості. Машина й справді має гарні відгуки.

BV-206, спочатку розроблений Hägglunds, зараз перебуває під патронатом британського оборонного гіганта BAE Systems і відзначається своєю надійністю та адаптивністю. Завдяки гусеничній всюдихідній базі та шарнірній конструкції він унікально підходить для навігації по складних ландшафтах, бездоріжжю, чи в період міжсезонних дощів поза межами доріг і цивілізації.

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"BV-206 припав до душі українцям і бельгійцям, оскільки це машина, яка вже використовується в Україні та відома своєю винятковою мобільністю на складній та перетнутій місцевості. Це робить його ідеальним для місії евакуації поранених", – заявив представник John Cockerilla Defense.

Фото: Тracked Оutdoor

Хоча точне походження BV-206, призначених для модифікації, Міністерством оборони Бельгії не розкривається, стає зрозуміло, що цей контракт є лише частиною широких пакетів військової допомоги Україні та підкреслює еволюцію сучасної війни, оскільки "такі ініціативи не лише посилюють військовий потенціал, але й демонструють відданість гуманітарним справам під час воєнного конфлікту".

Оскільки геополітична напруга у Східній Європі продовжує кипіти, перепрофілювання машин BV-206 є відчутним проявом солідарності та підтримки. Машини зазнають модифікації, що символізує не лише бойові засоби, але й знаряддя надії та зцілення перед обличчям лиха.

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Нагадаємо, гусенична всюдихідна, зчленована транспортна машина BV-206 складається з двох модулів. Довжина – 6,36 м, ширина – 2,3 м, висота – 2,43 м. Транспортер може перевозити до 10 осіб або 1,37 тонни корисного вантажу, загальна маса машини 7,3 тонни.

У жовтні 2023 року Німеччина вже поставила в Україну 73 одиниці такого гусеничного автомобіля. Він комплектується 6-циліндровим дизельним двигуном потужністю 177 кінських сил, може розвивати максимальну швидкість 52 км/год на дорогах і 4 км/год на воді. Дальність ходу без дозаправлення – 330 кілометрів.