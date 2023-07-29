Від уряду Німеччини для ЗСУ надійшла чергова партія військової техніки, серед яких так необіхні нам зенітні установки.

Нагадаємо, Федеративна республіка Німеччина у нинішньому році більш ніж удвічі збільшила суму допомоги Україні. Якщо торік її підтримка технікою, озброєнням, боєприпасами, амуніцією, медикаментами та обладнанням була близько 2 млрд євро, то у 2023 році сума допомоги з нарощування потенціалу безпеки України становить 5,4 млрд євро.

Нинішній транш техніки включає:

163 машини прикордонної охорони;

46 зенітних самохідних установок Gepard;

18 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

44 машини швидкої допомоги;

5 машин швидкої допомоги.

До речі, у ці дні минає рівно рік, як згадані у списку зенітні самохідні установки Gepard вперше прибули в Україну.

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Ці 47-тонні машини (830 к.с.), корпус яких схожий на корпус класичного бойового танка "Леопард-1", мають відмінність від інших гусеничних бойових машин в тому, вони оснащені допоміжним двигуном потужністю 71 кВт, що живить енергією електрообладнання бойової надбудови.

Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: cbsnews.com

Вогнева міць вражає: установка здатна стріляти двома пушками 35 мм зі швидкістю понад 1000 пострілів у хвилину по цілях на висоті до 3,5 км і по наземних об’єктах до 6 км. У Gepard стоїть два радари, що моніторять довколишню територію у радіусі 15 км: радар виявлення цілей Siemens MPDR 12 (обертається зверху на 360 градусів) та артилерійський радар Siemens-Albiswerk (тарілка перед вежею між гарматами).

Щодо двосекційних гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 BV-206, то тут маємо унікальне співвідношення власної маси до ваги вантажу, завдяки чому вдалося ставити на всюдихід двигуни меншої потужності (135 к.с.), ніж у інших всюдиходів такої маси. Це гарно позначилося на економії палива, кращій вантажопідйомності та поліпшених швидкісних характеристиках.

Двосекційний гусеничний всюдихід BV-206. Фото: telegraf.com

Співвідношення завантаження (2 500 кг) до власної маси (4 340 кг) тут забезпечує максимально ефективну роботу всюдихода. Відповідно, витрата пального у BV206 значно менша, ніж у конкурентів.

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