От правительства Германии для ВСУ поступила очередная партия военной техники, среди которых так необходимые нам зенитные установки.

Напомним, Федеративная республика Германия в нынешнем году более чем вдвое увеличила сумму помощи Украине. Если в прошлом году ее поддержка техникой, вооружением, боеприпасами, амуницией, медикаментами и оборудованием была около 2 млрд. евро, то в 2023 году сумма помощи по наращиванию потенциала безопасности Украины составляет 5,4 млрд. евро.

Нынешний транш техники включает в себя:

163 машины пограничной охраны;

46 зенитных самоходных установок Gepard;

18 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV-206);

44 машины скорой помощи;

5 машин скорой помощи.

Кстати, в эти дни проходит ровно год, как упомянутые в списке зенитные самоходные установки Gepard впервые прибыли в Украину.

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Эти 47-тонные машины (830 л.с.), корпус которых похож на корпус классического боевого танка "Леопард-1", имеют отличие от других гусеничных боевых машин в том, что они оснащены вспомогательным двигателем мощностью 71 кВт, питающим энергией боевое оборудование надстройки.

Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: cbsnews.com

Огневая мощь поражает: установка способна стрелять двумя пушками 35 мм со скоростью более 1000 выстрелов в минуту по целям на высоте до 3,5 км и по наземным объектам до 6 км. В Gepard стоит два радара, мониторящих окружающую территорию в радиусе 15 км: радар обнаружения целей Siemens MPDR 12 (вращается сверху на 360 градусов) и артиллерийский радар Siemens-Albiswerk (тарелка перед башней между пушками).

Что касается двухсекционных гусеничных вездеходов Bandvagn 206 BV-206, то здесь имеем уникальное соотношение собственной массы к весу груза, благодаря чему удалось ставить на вездеход двигатели меньшей мощности (135 л.с.), чем у других вездеходов такой массы. Это хорошо сказалось на экономии топлива, лучшей грузоподъемности и улучшенных скоростных характеристиках.

Двухсекционный гусеничный вездеход BV-206. Фото: telegraf.com

Соотношение загрузки (2500 кг) к собственной массе (4340 кг) здесь обеспечивает максимально эффективную работу вездехода. Соответственно, расход топлива у BV 206 значительно меньше, чем у конкурентов.

Где-то на болотах Полесской зоны Украины такие вездеходы будут незаменимы

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