Гусеничні евакуаційні машини BV 206 суттєво перероблять: як саме

Проєкт включає значні модернізації BV 206 з акцентом на модифікаціях двигуна та салону. Про це John Cockerill сповістив на своєму сайті. Мета полягає в тому, щоб перетворити ці машини на медичні транспортні засоби з новим медичним устаткуванням та оновленими силовими агрегатами. Досвід такого перелицювання та оновлення уже є.

Незадовго до прийняття цього рішення компанія за замовленням Міністерства оборони Бельгії провела модернізацію машин M113, які вже передані українській армії для боротьби з російськими загарбниками. Тепер підприємству запропоновано адаптувати та поставити машини BV-206.

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John Cockerill Defense у 2023 році провів модернізацію бронетранспортерів M113. Ця початкова партія була частиною запланованої постачі із 40 броньованих машин, яка фінансувалася країнами Бенілюксу — Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. У липні 2023 року ці країни оголосили про співпрацю з відновлення знятих з озброєння БТРів M113 європейської армії та доставки їх в Україну. Ці машини були оснащені станціями озброєння FN, призначеними для озброєння 7,62-мм або 12,7-мм кулеметами, отриманими зі складів бельгійської армії.

За нинішнім контрактом компанія John Cockerill Defense відремонтує, модернізує та змінить конфігурацію всюдиходів BV 206, перетворивши їх на броньовані машини медичної евакуації. Роботи виконуються на заводі JC в Обанжі, Бельгія.

Питання модернізації BV 206 є частиною ширшого пакета військової допомоги на 412 мільйонів євро від уряду Бельгії для підтримки України кількома десятками транспортних засобів. Цей пакет допомоги був схвалений федеральним урядом Бельгії у співпраці з урядами Нідерландів та Люксембургу для надання військової допомоги Україні.

За контрактом John Cockerill Defense відремонтує, модернізує та переконфігурує машини BV 206, перетворивши їх на броньовані евакуаційні машини переднього краю. Це розширить парк транспортних засобів, що здатні здійснювати медичну евакуацію з лінії фронту, використовуючи надійність і всюдихідність BV 206 (див. відео внизу).

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З 2022 року Україна отримала від різних країн значну кількість машин Bandvagn 206 (BV 206) у рамках пакетів військової допомоги. Німеччина зробила значний внесок, зобов’язавшись поставити в Україну загалом 64 автомобілі BV 206.

Окрім Німеччини, машини BV 206 Україні надали також Нідерланди, Італія та Великобританія. Збройні сили України почали використовувати ці машини, включаючи як стандартну BV 206, так і броньовану версію BV 206С.

BV 206 — це гусеничний зчленований всюдихід, спочатку розроблений шведською компанією Hägglund & Söner, яка зараз є частиною BAE Systems. BV 206 має зчленовану конструкцію, подвійна конфігурація дозволяє перевозити до 17 пасажирів або корисне навантаження до 2250 кілограмів.

Про місткість евакуаційної версії поки не повідомляється. Ймовірно, це можуть бути класичні двоярусні лежачі місця на ношах вдовж бортів причіпної ланки. Верхні ноші можуть мати підвісну м’яку конструкцію кріплення. Передня частина може слугувати для перевезення сидячих поранених.

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Машина спроможна розвивати швидкість до 54,7 км/год на суші та 4,7 км/год у воді. BV 206 використовує гідростатичну шарнірну систему рульового керування для малого радіуса повороту та оснащено посиленими нейлоновими гусеницями. Транспортер підходить для виконання різноманітних завдань, включаючи транспортування персоналу та вантажів, пошуково-рятувальні операції та розгортання в екстремальних умовах, таких як полярні регіони.

Фото: John Cockerill