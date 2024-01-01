Гусенична амфібія BAE Systems отримала привабливий дизайн

Двокузовна амфібія від BAE Systems Hägglunds створена для забезпечення транспортних операцій в різноманітних складних умов. Beowulf поєднує в собі добре запроваджену технологію з передовими інноваціями. Це створює оптимальні рішення для військових місій, рятувальних служб чи геологорозвідувальних партій.

Оснащений 6,7-літровим рядним шестициліндровим двигуном Cummins і автоматичною коробкою передач Allison, транспортний засіб видає потужність 210 кВт/285,5 к.с. з крутним моментом 970 Нм. Така конфігурація дозволяє Beowulf розвивати швидкість до 70 км/год на суші та 4 км/год у воді.

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Діапазон пересування коливається від 400 до 1000 км, але все залежить від версії виконання та місії. В першу чергу амфібія розроблялася для військових завдань швидкого розгортання та розширених операцій з надання допомоги.

Гусеничний всюдихід спроможний підійматися на схили під кутом 45 градусів, двометрові рівчаки та круті схили зі складним рельєфом. Вантажність до 8000 кг, розділену між двома модулями, можна розподіляти залежно від вимог місії.

Цивільна версія BvS10 Beowulf для далеких експедицій у віддалені райони. Фото: BAE Systems.

Розробники BvS10 Beowulf подбали про комфорт екіпажу та зменшені витрати на технічне обслуговування. Для цього багато технологій запозичено з комерційних автомобілів. Саме тому ергономіка робочого місця водія, інтер’єр вже відповідають найсучаснішим стандартам, хоча за виконанням все-таки прослідковується простота рішень, притаманна військовим машин та техніці гуманітарного призначення.