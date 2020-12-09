Шоу автомастерства Джимхана вернулось, теперь за рулем чемпион по мотофристайлу. Трэвис Пастрана и Subaru продолжают зрелищное дело Кена Блока.

Каждая "Джимхана" Кена Блока – как нарезка лучших моментов фильма в жанре экшн, однако на самом деле весь ролик посвящен одному заезду, снятому с разных ракурсов. В новом видео от Hoonigan один из самых титулованных участников соревнований по мотокроссу, суперкроссу, мотофристайлу и ралли Трэвис Пастрана выполняет сногсшибательный заезд по родному городу Аннаполис.

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Сам Кен Блок перешел на автомобили марки Ford, с которой имеет взаимовыгодные связи. Многие его поклонники хотели снова увидеть гонщика-шоумена за рулем Subaru, но вместо Кена это сделал Трэвис, причем не менее эффектно и зрелищно. Не будет спойлером сказать, что он перепрыгнул катер, поскольку это изображено на фото статьи, но добавим, что скорость движения при этом была впечатляющей.

Трэвис Пастрана и специально подготовленный 875-сильный Subaru Impreza WRX STI порадовали тихий городок в штате Мэриленд великолепным шоу, которое, благодаря YouTube и Hoonigan увидели миллионы людей по всему миру.