Шоу автомайстерності Джимхана повернулось, тепер за кермом чемпіон з мотофрістайлу. Тревіс Пастрана і Subaru продовжують видовищну справу Кена Блока.

Кожна “Джимхана” Кена Блока – як нарізка кращих моментів фільму в жанрі екшн, однак насправді увесь ролик присвячений одному заїзду, знятому з різних ракурсів. У новому відео від Hoonigan один з найтитулованіших учасників змагань з мотокросу, суперкросу, мотофристайлу і ралі Тревіс Пастрана виконує карколомний заїзд по рідному місту Аннаполіс.

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Сам Кен Блок перейшов на автомобілі марки Ford, з якою має взаємовигідні зв’язки. Багато його шанувальників хотіли знову побачити гонщика-шоумена за кермом Subaru, але замість Кена це зробив Тревіс, причому не менш ефектно і видовищно. Не буде спойлером сказати, що він перестрибнув катер, оскільки це зображено на фото статті, але додамо, що швидкість руху при цьому була вражаючою.

Тревіс Пастрана та спеціально підготовлений 875-сильний Subaru Impreza WRX STI порадували тихе містечко у штаті Меріленд чудовим шоу, яке, завдяки YouTube та Hoonigan побачили мільйони людей по всьому світу.