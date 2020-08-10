Дело провернули "белые" хакеры, чтобы показать уязвимость системы.

По статистике 2018 года, в Нидерландах насчитывалось 23 миллиона велосипедов на 17 миллионов населения страны. Регулирование трафика педальных транспортных средств в этой стране является настоящей головной болью для власти.

Также интересно: Посольство США выставило на аукцион нерастаможенные автомобили

Власти 10 муниципалитетов Нидерландов внедрили новую систему контроля дорожных светофоров для велосипедистов, которая позволяет объектам инфраструктуры взаимодействовать со смартфонами велосипедистов, чтобы оптимизировать трафик. Хакеры Уэсли Нилин и Год ван Дуйн продемонстрировали уязвимость этой программы, включив зеленый свет на всех светофорах одновременно.

“Мы рассмотрели эти нововведения, и попытались проверить, можно ли ими манипулировать, поскольку это может принести пользу злоумышленникам. В частности, мы нашли слабину на двух разных платформах, что позволяет нам успешно подделывать данные о непрерывном потоке велосипедистов, который заставляет светофоры мгновенно включать зеленый или значительно уменьшить время на его переключение”, – пояснили хакеры.

Хорошая новость заключается в том, что у хакеров есть и решение проблемы. Они рекомендуют реализовать определенную форму аутентификации, которая будет отслеживать нетипичное поведение, во время запуска, и блокировать любые попытки злоупотреблять системой с самого раннего этапа.

Читайте также: Мэр Киева выступил против проката электросамокатов в столице