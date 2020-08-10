Справу провернули "білі" хакери, аби показати вразливість системи.

За статистикою 2018 року, в Нідерландах налічувалось 23 мільйони велосипедів на 17 мільйонів населення країни. Регулювання трафіку педальних транспортних засобів у цій країні є справжнім головним болем для влади.

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Влада 10 муніципалітетів Нідерландів впровадила нову систему контролю дорожніх світлофорів для велосипедистів, котра дозволяє об’єктам інфраструктури взаємодіяти зі смартфонами велосипедистів, аби оптимізувати трафік. Хакери Веслі Нілін та Рік ван Дуйн продемонстрували вразливість цієї програми, увімкнувши зелене світло на усіх світлофорах одночасно.

“Ми розглянули ці нововведення, та спробували перевірити, чи можна ним маніпулювати, оскільки це може принести користь зловмисникам. Зокрема, ми знайшли слабину на двох різних платформах, що дозволяє нам успішно підробляти данні про безперервний потік велосипедистів, який змушує світлофори миттєво вмикати зелений або значно зменшити час на його перемикання”, – пояснили хакери.



Гарна новина полягає в тому, що хакери мають і рішення проблеми. Вони рекомендують реалізувати певну форму аутентифікації, котра буде відстежувати нетипову поведінку, під час запуску, та блокувати будь-які спроби зловживати системою з самого раннього етапу.

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