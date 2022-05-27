Новинка будет доступна в количестве 1 050 штук, половина из них – для Европы.

Подразделение американского производителя мотоциклов Harley-Davidson выпустило электрический велосипед (eMTB) под названием Bash/Mtn. Его называют первым горным электровелосипедом компании.

Стоимость новинки составляет 3 999 долларов, однако не каждый желающий сможет его приобрести. Тираж электробайка ограничен 1 050 экземплярами, причем 525 таких велосипедов выпущено для рынка США и 525 штук – для Европы.

Кстати тест-драйв велосипеда для разведчиков

На одном заряде съемной батареи (ее емкость – 529 Вт•ч) Bash/Mtn может преодолеть дистанцию ​​в 48-152 километра (в зависимости от режима езды), максимальная скорость составляет 32 километра в час.

Bash/Mtn окрашен в бежевый цвет Yucca Tan и обут в шипастые шины Michelin E-Wild

По сравнению с городскими байками Serial 1, у него упрощена конструкция: “Никакой суетливой настройки подвески, никакой требовательной трансмиссии – всего два колеса, одна передача”, – так модель описывают в Serial 1. По сути, это классический хардтейл с жесткой вилкой, который пригоден и для грунта, и для асфальта.

Новинка построена на базе городской модели Mosh/Cty, от которой Bash/Mtn унаследовал не только двигатель Brose S Mag (90 Нм), но и амортизационный подседельный штырь SR Suntour NCX, гидравлический дисковый тормоз. TRP, кабели и провода с внутренней прокладкой и встроенное светодиодное освещение.