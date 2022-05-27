Новинка буде доступна у кількості 1050 штук, половина з них – для Європи.

Підрозділ американського виробника мотоциклів Harley-Davidson випустив електричний велосипед (eMTB) під назвою Bash/Mtn. Його називають першим гірським електровелосипедом компанії.

Вартість новинки становить 3999 доларів, однак не кожен бажаючий зможе його придбати. Тираж електробайка обмежений 1050 екземплярами, причому 525 таких велосипедів випущений для ринку США та 525 штук – для Європи.

До речі тест-драйв велосипеда для розвідників

На одному заряді знімної батареї (її місткість – 529 Вт•г) Bash/Mtn може подолати дистанцію в 48-152 кілометри (залежно від режиму їзди), максимальна швидкість становить 32 кілометри на годину.

Bash/Mtn пофарбований у бежевий колір Yucca Tan і взутий у шипасті шини Michelin E-Wild.



У порівнянні з міськими байками Serial 1, у нього спрощена конструкція: «Ніякого метушливого налаштування підвіски, ніякої вибагливої трансмісії – лише два колеса, одна передача», – так модель описують у Serial 1. По суті, це класичний хардтейл із жорсткою вилкою, який придатний і для ґрунту, і для асфальту.

Новинка побудована на базі міської моделі Mosh/Cty, від якого Bash/Mtn успадкував не тільки двигун Brose S Mag (90 Нм), але й амортизаційний підсідельний штир SR Suntour NCX, гідравлічні дискові гальма. TRP, кабелі та дроти з внутрішньою прокладкою та вбудоване світлодіодне освітлення.