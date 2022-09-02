Harley-Davidson представила модель коллекции Low Rider El Diablo. Это будет ограниченная одноразовая серия только из 1500 мотоциклов.

Harley-Davidson Low Rider El Diablo базируется на популярном Low Rider ST, имитирующем характерный стиль FXRT 1983 года.

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"Он олицетворяет дух контркультуры Южной Калифорнии 80-х годов в современном пакете, который имеет тщательно разработанные нестандартные краски и траектории тонких полос, прямо напоминающих траектории оригинального FXRT", – сказал Брэд Ричардс, вице-президент HD по дизайну.

Что делает эту ограниченную серию модели уникальной, так это подробная схема покраски, нанесенная вручную мастерами Gunslinger Custom Paint в Голдене, штат Колорадо. Слои краски придают этому мотоциклу глубину цвета, выделяющую его из толпы.

El Diablo построен на шасси Softail от Harley-Davidson и силовой установке Milwaukee-Eight 117 V-Twin, дополненной системой впуска Heavy Breather и выхлопной системой 2-в-2. Заявлено, что он производит 170 Нм крутящего момента. Мощность, обычно для Harley-Davidson, не указывается.

Аудиосистема, установленная на заводе, идеально вписывается в обтекатель и создана для качественного звука. Водители могут подключить аудиосистему к своему мобильному устройству, чтобы наслаждаться 5,25-дюймовыми низкочастотными динамиками и 250-ваттным усилителем. Аудио оснащено автоматическим регулятором громкости, регулирующим громкость в зависимости от скорости.

Как и стандартный Low Rider ST, El Diablo оснащен боковыми запирающимися и снимающимися кофрами, 43-мм перевернутой вилкой с двойными дисковыми передними тормозами и шинами Michelin Scorcher. Круиз-контроль и ABS входят в стандартную комплектацию.

Low Rider El Diablo поступит к авторизованным дилерам Harley-Davidson этой осенью с розничной ценой 27 999 долларов США, что примерно на 6 000 долларов больше, чем стандартный LR-ST.