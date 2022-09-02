Harley-Davidson представила модель колекції Low Rider El Diablo. Це буде обмежена одноразова серія лише з 1500 мотоциклів.

Harley-Davidson Low Rider El Diablo базується на популярному Low Rider ST, який імітує характерний стиль FXRT 1983 року.

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«Він втілює дух контркультури Південної Каліфорнії 80-х років у сучасному пакеті, який має ретельно розроблені нестандартні фарби та траєкторії тонких смуг, які прямо нагадують траєкторії оригінального FXRT», — сказав Бред Річардс, віце-президент HD з дизайну.

Що робить цю обмежену серію моделі унікальною, так це детальна схема фарбування, нанесена вручну майстрами Gunslinger Custom Paint у Голдені, штат Колорадо. Шари фарби надають цьому мотоциклу глибину кольору, яка виділяє його з натовпу.

El Diablo побудований на шасі Softail від Harley-Davidson і силовій установці Milwaukee-Eight 117 V-Twin, доповненій системою впуску Heavy Breather і вихлопною системою 2-в-2. Заявлено, що він виробляє 170 Нм крутного моменту. Потужність, традиційно для Harley-Davidson, не вказується.

Аудіосистема, встановлена на заводі, ідеально вписується в обтічник і створена для якісного звуку. Водії можуть підключити аудіосистему до свого мобільного пристрою, щоб насолоджуватися 5,25-дюймовими низькочастотними динаміками та 250-ватним підсилювачем. Аудіо оснащено автоматичним регулятором гучності, який регулює гучність залежно від швидкості.

Як і стандартний Low Rider ST, El Diablo оснащено бічними кофрами, що замикаються та знімаються, 43-мм перевернутою вилкою з подвійними дисковими передніми гальмами та шинами Michelin Scorcher. Круїз-контроль і ABS входять в стандартну комплектацію.

Low Rider El Diablo надійде до авторизованих дилерів Harley-Davidson цієї осені з роздрібною ціною 27 999 доларів США, що приблизно на 6 000 доларів більше, ніж стандартний LR-ST.