Компания Harman, дочерний бренд Samsung Electronics, являющийся одним из лучших производителей автомобильной акустики в мире, представила два новых продукта, полностью готовых к интеграции в серийные автомобили.

Инновационные продукты Harman называются Ready Together и Software Enabled Branded Audio. Первый предназначен для улучшения коммуникаций и развлечений в автомобиле, а второй – программный фильтр, с которым стандартная аудиосистема автомобиля будет звучать "дороже".

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Ready Together использует передовые акустические технологии для оптимизации и улучшения коммуникации и развлечений в автомобиле. Тем временем Software Enabled Branded Audio – это программная платформа, которая улучшает качество звука одним нажатием кнопки, даже с имеющимися автомобильными аудиосистемами без бренда.

Основные функции Ready Together включают голосовые подсказки, оповещения, передовую технологию звуковых зон и глубокие настройки через меню системы. Harman также представит обновленный персональный аудиопоголовник, который может похвастаться уникальным дизайном, расширенной эргономикой и повышенным уровнем производительности – пользователи могут выбирать от 2-канального стерео до полного объемного звука.

Что касается программного обеспечения, Harman предлагает персональные аудиофункции и совершенно новые возможности для настройки звука. К примеру, функция Infinity Branded Sound on Demand обеспечит стандартной аудиосистеме автомобиля звучание стереосистемы Infinity. Функция EQOverlay позволит пользователям настроить звучание, в соответствии с индивидуальными тестами на прослушивание, используя запатентованную технологию Harman Personi-Fi.

Также предусмотрена специальная настройка для сидения, оптимизированная из расчета количества людей в салоне, а также функция многопрофильного управления, то есть персонализированные настройки для нескольких пользователей.

Фото: решения для улучшения автомобильной акустики / Harman