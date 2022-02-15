Компанія Harman, дочірній бренд Samsung Electronics, що є одним з кращих виробників автомобільної акустики у світі, представила два нових продукти, повністю готових до інтеграції у серійні автомобілі.

Інноваційні продукти Harman називаються Ready Together та Software Enabled Branded Audio. Перший призначений для покращення комунікацій та розваг в автомобілі, а другий є програмним фільтром, з яким стандартна аудіосистема автомобіля звучатиме “дорожче”.

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Ready Together використовує передові акустичні технології для оптимізації та покращення комунікації та розваг в автомобілі. Тим часом Software Enabled Branded Audio — це програмна платформа, яка покращує якість звуку одним натисканням кнопки, навіть з наявними автомобільними аудіосистемами без бренду.

Основні функції Ready Together включають голосові підказки, сповіщення, передова технологія звукових зон і глибокі налаштування через меню системи. Harman також представить оновлений персональний аудіопідголівник, який може похвалитися унікальним дизайном, розширеною ергономікою та підвищеним рівнем продуктивності – користувачі можуть вибирати від 2-канального стерео до повного об’ємного звуку.

Що стосується програмного забезпечення, Harman пропонує персоналізовані аудіофункції та абсолютно нові можливості для налаштування звуку. Наприклад, функція Infinity Branded Sound on Demand забезпечить стандартній аудіосистемі автомобіля звучання стереосистеми Infinity. А функція EQOverlay дозволить користувачам налаштувати звучання, відповідно до індивідуальних тестів на прослуховування, використовуючи запатентовану технологію Harman Personi-Fi.

Також передбачено спеціальне налаштування для сидіння, оптимізоване з розрахунку кількості людей в салоні, а також функцію багатопрофільного керування, тобто персоналізовані налаштування для кількох користувачів.

Фото: рішення для покращення автомобільної акустики / Harman