Hertz распродает уникальные электромобили Shelby Mustang Mach-E

Как передает Carscoops, Shelby Mustang Mach-E GT - уникальное творение именно для Hertz. Всего было построено всего 100 таких автомобилей.

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Электромобили имеют эксклюзивную ливрею с золотыми полосами и систему Active Performance Exhaust Sound System от Borla, имитирующую звук выхлопной системы моделей с ДВС. Кроме этого, мастера Shelby добавили вентилируемый капот, карбоновую отделку, передний сплиттер и несколько специальных значков, также украшающих интерьер и экстерьер.

Hertz продает более 50 единиц, стоимостью в 65 000 долларов. На одометре большинства из них примерно 16 тысяч километров. В то же время есть также экземпляры с пробегом более 100 000 км и такой же ценой в 65 459 долларов. Такая цена может показаться завышенной, учитывая, что эти машины не имеют прироста производительности по сравнению со стандартным Ford Mustang Mach-E GT.