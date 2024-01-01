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Hertz розпродує унікальні електромобілі Shelby Mustang Mach-E

Компанія з оренди автомобілів Hertz, продовжує позбуватись частини свого автопарку. Тепер фірма розпродує рідкісні Shelby Mustang Mach-E. За кожен з електромобілів проситимуть мінімум 65 000 доларів, незалежно від стану чи пробігу.
Hertz виставив на продаж Shelby Mustang Mach-E - Auto24

ФОТО: Hertz|

Shelby Mustang Mach-E

Данило Северенчук
logo7 листопада, 12:00
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Як передає Carscoops, Shelby Mustang Mach-E GT — унікальне творіння саме для Hertz. Всього було побудовано лише 100 таких автомобілів.

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Електромобілі мають ексклюзивну ліврею з золотими полосами й систему Active Performance Exhaust Sound System від Borla, що імітує звук вихлопної системи моделей з ДВЗ.Окрім цього, майстри Shelby додали вентильований капот, карбонове оздоблення, передній спліттер й кілька спеціальних значків, що також прикрашають інтер’єр та екстер’єр.

Hertz продає понад 50 одиниць, вартістю в 65 000 доларів. На одометрі більшості з них приблизно 16 тисяч кілометрів. Водночас є також екземпляри з пробігом понад 100 000 км й такою ж ціною в 65 459 доларів. Така ціна може здатись завищеною, враховуючи, що ці автівки не мають приросту продуктивності порівняно зі стандартним Ford Mustang Mach-E GT.

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