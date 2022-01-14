Французский производитель готовится расширить линейку семейства 308 полностью электрической версией, которая дополнит бензиновые и гибридные плагин варианты.

Электрический Peugeot e-308 должен стать на конвейер в июне следующего года, сообщает британское издание Autocar, ссылаясь на собственные источники. Также публикация раскрывает некие технические аспекты грядущей новинки.

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По данным британского издания, Peugeot e-308 получит батарею емкостью 54 кВт*ч – всего на 4 больше, чем имеет е-208, который уже есть в продаже. При этом запас хода на одном заряде хэтчбека и универсала с индексом 308 обещан до 400 километров по европейскому циклу WLTP. Обе кузовные версии 308 получат электромотор мощностью 154 лошадиные силы и с крутящим моментом 269 Нм, который будет передаваться на передние колеса.

Peugeot e-308, как и младшая модель e-208, будет стоить дороже аналогов с ДВС. Цены пока не объявлены, однако разница между самым дешевым бензиновым и электрическим e-208 составляет около 11 тысяч евро.

Фото: Peugeot 308 и 308 SW актуального поколения / Peugeot