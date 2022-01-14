Французький виробник готується розширити лінійку сімейства 308 повністю електричною версією, яка доповнить бензинові та плагін-гібридні варіанти.

Електричний Peugeot e-308 повинен стати на конвеєр у червні наступного року, повідомляє британське видання Autocar, посилаючись на власні джерела. Також публікація розкриває деякі технічні аспекти майбутньої новинки.

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За даними британського видання, Peugeot e-308 отримає батарею ємністю 54 кВт*год – лише на 4 більше, ніж має е-208, який вже є у продажу. При цьому запас ходу на одному заряді хетчбеку та універсалу з індексом 308 обіцяний до 400 кілометрів, за європейським циклом WLTP. Обидві кузовні версії 308 отримають електромотор потужністю 154 кінські сили та з крутним моментом у 269 Нм, який передаватиметься на передні колеса.

Peugeot e-308, як і молодша модель e-208, коштуватиме дорожче за аналоги з ДВЗ. Ціни поки не оголошені, однак різниця між найдешевшим бензиновим та електричним e-208 становить близько 11 тисяч євро.

Фото: Peugeot 308 та 308 SW актуального покоління / Peugeot