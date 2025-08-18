Хмельницкие энергетики получили мастерские на колесной базе Isuzu NP75

В региональные автопарки поступили хорошо известные украинским перевозчикам “семьдесятпятки” японской компании Isuzu. Правда, здесь не классическая версия ходовой, а с колесной формулой 4х4, адаптированная для полевых грунтовых дорог и бездорожья.

По сообщению пресс-службы главного офиса энергетической компании, машина с однорядной кабиной на три места (1+2) имеет в надстройке кубрик для размещения ремонтной или строительной бригады, где созданы все условия для комфортного пребывания людей в дороге. Кроме системы климат-контроля для любого времени года, там установлена аппаратура связи с кабиной. Есть большое окно с левой стороны и меньше в дверях справа.

Хорошо известный в Украине автомобиль Isuzu NP75 (СКС INPS75-17АБ) имеет украинскую коробчатую надстройку из сэндвич-панелей с одностворчатыми дверями по правому борту для входа/выхода в бытово-пассажирское купе и двустворчатые двери сзади, ведущие в технический отсек. Там размещено мастерскую, адаптированную под нужды ремонтно-строительных бригад энергетиков.

Автомобиль полной массой 7500 кг имеет грузоподъемность 4405 кг. Полноприводная ходовая база (Part Time 4WD) здесь не односкатная, задние колеса имеют двойные шины, что и способствует такой грузоподъемности.

Бескапотная версия укомплектована двигателем собственного производства (Isuzu 4HK1, 5193), который выдает мощность 155 л.с. Здесь стоит механическая 5-ступенчатая коробка передач и 2-ступенчатая раздатка.

Транспорт уже зарегистрирован в местном Сервисном центре МВД, отправлен в предприятия районов электрических сетей, где уже включен в график дежурства.