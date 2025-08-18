Хмельницькі енергетики отримали майстерні на колесній базі Isuzu NP75

До регіональних автопарків надійшли добре відомі українським перевізникам "сімдесятп'ятки" японської компанії Isuzu. Щоправда, тут не класична версія ходової, а з колісною формулою 4х4, що адаптована для польових ґрунтівок та бездоріжжя.

За повідомленням пресслужби головного офісу енергетичної компанії, машина з однорядною кабіною на три місця (1+2) має в надбудові кубрик для розміщення ремонтної чи будівельної бригади, де створено усі умови для комфортного перебування людей в дорозі. Окрім системи клімат-контролю для будь-якої пори року, там встановлено апаратуру зв’язку з кабіною. Є велике вікно з лівого боку та менше в дверях праворуч.

Добре знаний в Україні автомобіль Isuzu NP75 (СКС INPS75-17АБ ) має українську коробчату надбудову з сендвіч-панелей з одностулковими дверима по правому борту для входу/виходу в побутово-пасажирське купе та двостулкові двері позаду, що ведуть до технічного відсіку. Там розміщено майстерню, адаптовану під потреби ремонтно-будівельних бригад енергетиків.

Автомобіль повною масою 7500 кг має вантажність 4405 кг. Повнопривідна ходова база (Part Time 4WD) тут не односкатна, задній колеса мають подвійні шини, що й сприяє такій вантажності.

Безкапотна версія укомплектована двигуном власного виробництва (Isuzu 4HK1, 5193), що видає потужність 155 к.с. Тут стоїть механічна 5-ступенева коробка передач та 2-ступенева роздатка.

Транспорт уже зареєстровано в місцевому Сервісному центрі МВС, відправлено в підприємства районів електричних мереж, де вони вже включені в графік чергування.