Сезон выездов на пикники и в отпуск уже на носу, и для большей комфортности отдыха в автомобиле не помешает иметь холодильник. А может, лучше приобрести термобокс или термосумку? Как выбрать?

Есть две вещи, ради которых вам может действительно понадобиться холод в машине: желание время от времени выпить чего-нибудь холодненького и необходимость перевезти скоропортящиеся продукты. Но тип устройства (холодильник, термобокс или термосумка), зависит не от этих обстоятельств, а в первую очередь – от длительности поездки. Об этом и поговорим.

Автохолодильник может служить и для сохранения жизненно необходимых продуктов, и для второстепенных вещей – совсем необязательных напитков.

Автохолодильник

Это устройство, которое само производит холод. Потому оно может поддерживать заданную температуру и охлаждать теплые продукты, что вы в него положили во время путешествия. И хотя возможности относительно уровня температуры определенных типов холодильников ограничены, только они среди упоминаемых здесь девайсов могут снижать температуру в своем объеме. Автомобильные холодильники бывают трех типов.

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Компрессорный. По принципу работы и по возможностям это уменьшенный бытовой холодильник. Он не просто холодит, независимо от температуры за бортом он может заморозить продукты вплоть до – 15о – 18оС. Но одновременно это самый сложный и дорогостоящий вариант, ведь внутри такого холодильника работает электродвигатель, насос и система трубопроводов, заправленная хладагентом. Мощная система охлаждения позволяет быстро восстанавливать заданную температуру в холодильной камере после того, как ее открывали или как в нее положили что-то теплое.

Промышленность выпускает автомобильные холодильники различной емкости – и, соответственно, разных габаритов. Которые приходится “увязывать” с классом автомобиля.

Потребление энергии таким холодильным агрегатом – одно из наименьших среди холодильников всех типов, ведь компрессор включается лишь время от времени. В принципе, такой аппарат можно подключить и к бытовой сети 220 В – через дополнительный или штатный преобразователь энергии. Минусы – высокая цена, в несколько раз большая по сравнению с термоэлектрическим типом. Автохолодильник компрессорного типа лучше всего подходит для долгих путешествий и длительного отдыха на природе.

Термоэлектрический. Вместо электродвигателя компрессора здесь работает эффект Пельтье, а точнее – полупроводники, которые охлаждаются при подключении к электротоку. Эффективность такой системы ниже, чем у компрессорной, обычно она снижает температуру в камере не более чем на 20оС относительно внешней.

Недорогой термоэлектрический холодильник иногда имеет удобную форму подлокотника.

Плюс термоэлектрических холодильников в простоте конструкции, прощающей сотрясения, падения, переворачивания и прочую "акробатику", которая может случиться с автомобильным холодильником в багажнике или во время пикника. Такой холодильник в принципе может питаться как от автомобильной розетки (12 и 24 вольта), так и от "домашней" сети 220в. Типичный термоэлектрический холодильник потребляет мощность до 50 Вт – примерно как одна галогенная фара. Данный тип "холода" годится для недалеких поездок или для хранения охлажденных (замороженных) продуктов.

Для кемпера и автодачи хорошо подходит термоэлектрический холодильник с возможностью работы на пропан-бутане. Это удобно на длинной стоянке.

Газовый. Некоторые автохолодильники термоэлектрического типа могут питаться также и от газового баллона. Это удобно в лагере во время длительной стоянки, когда нет ни одного источника тока. Расход газа (пропан-бутан) небольшой, туристского 5-литрового баллона может хватить на неделю отдыха.

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Понять, какого типа автохолодильника вам достаточно, будет проще, если посоветоваться с кем-то из владельцев того или иного устройства – опытный человек расскажет вам про реальные плюсы и минусы как минимум своей модели.

Термобоксы и термосумки

Это дешевая альтернатива термоэлектрическим холодильникам – цена в два-три раза ниже, но по сути это просто большой термос, который может лишь сохранять заданную температуру ограниченное время. Для более длительного сохранения холода продукты, заложенные в него на хранение, нужно предварительно хорошо охладить, а кроме того – положить внутрь замороженные аккумуляторы холода (на крайний случай – замороженные пластиковые бутылки с водой).

Для недолгих путешествий бывает достаточно термосумки (термобокса) с хорошей порцией аккумуляторов холода или просто замороженными бутылками воды.

Если все сделать правильно, продукты будут оставаться холодными максимум 12 – 24 часа. Конечно, это время сокращается, если часто открывать бокс, чтобы взять из него что-то. Термобоксам не требуется электричество или другой источник энергии. Важный плюс – термобокс может работать и в обратном направлении, то есть сохранять тепло в зимних условиях, например, когда продукты нужно уберечь от замерзания при перевозке в холодном кузове пикапа.

Любой холодильник или термобокс можно использовать и в “обратном направлении” – для сохранения тепла продуктов в неотапливаемом кузове зимой, как термос, без подключения к сети.

Термосумка отличается от бокса мягкими стенками, главный ее плюс в том, что ее можно уменьшить в размерах (сложить), когда она станет полупустой или опустеет совсем. Ручки или ремень для переноски может быть не только на сумке, но и на боксе. Оба вида термосов пригодятся во время короткого воскресного отдыха, а если в дальнем путешествии, то только при возможности “заряжать” аккумуляторы холода во время ночевки в отеле.

Форм-фактор

Обратите внимание на геометрию холодильника, термобокса или сумки. То, что от внешних размеров зависит полезный объем, понятно всем. Но учтите пропорции холодильной камеры: например, не в каждую по высоте поместится 1,5-литровая ПЭТ-бутылка с минералкой или по ширине – любимая кастрюлька с фирменными котлетками вашей жены.

Чаще всего автохолодильники имеют вид небольшого сундука, но бывают варианты. При выборе важно определиться, где вы будете чаще возить ваш “рефрижератор”.

Имейте в виду, что в термосумке и термобоксе для полезного использования доступен не весь внутренний объем – вам придется оставить место для аккумуляторов холода. Большинство холодильников и термосов позволяют перепланировку холодильной камеры.

Рекомендация Авто24

Холодильник в автомобиле, особенно большой – это действительно удобно, но с другой стороны, нужны определенные условия для владения им. Устройство занимает немало места в салоне или багажнике, а кроме того, оно может стать дополнительным соблазном для преступников, которые промышляют по парковкам. Поэтому с этой точки зрения еще раз обдумайте, насколько вам нужен именно холодильник, и в каком форм-факторе он должен быть.

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