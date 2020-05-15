Сезон виїздів на пікніки та у відпустки вже на носі, і для більшого комфорту відпочинку в автомобілі не завадить мати холодильник. А може, краще придбати термобокс чи термосумку? Як обрати?

Є дві речі, заради яких може дійсно знадобитися холод у машині: бажання час від часу випити чого-небудь холодненького і необхідність перевезти продукти, що швидко псуються. Але тип пристрою (холодильник, термобокс чи термосумка), залежить не від цих обставин, а в першу чергу – від тривалості поїздки. Про це і поговоримо.

Автохолодильник може служити і для збереження життєво необхідних продуктів, і для другорядних речей – зовсім необов’язкових напоїв.

Автохолодильник

Це пристрій, який сам виробляє холод. Тому він може підтримувати задану температуру і охолоджувати теплі продукти, які ви до нього поклали під час мандрівки. І хоча можливості щодо рівня температури певних типів холодильників обмежені, тільки вони серед згадуваних тут девайсів можуть знижувати температуру продукту. Автомобільні холодильники бувають трьох типів.

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Компресорний. За принципом роботи і за можливостями це зменшений побутовий холодильник. Він не просто холодить, незалежно від температури за бортом він може заморозити продукти аж до – 15о – 18оС. Але одночасно це найскладніший і найдорожчий варіант, адже всередині такого холодильника працює електродвигун, насос та система трубопроводів, заправлена хладагентом. Потужна система охолодження дозволяє швидко відновлювати задану температуру в холодильній камері після того, як її відкривали або як до неї поклали щось тепле.

Промисловість випускає автомобільні холодильники різної місткості – і відповідно, різних габаритів. Які доводиться “пов’язувати” з класом автомобіля.

Споживання енергії таким холодильним агрегатом – одне з найменших серед холодильників усіх типів, адже компресор вмикається лише час від часу. В принципі, такий апарат можна підключити і до побутової мережі 220 В – через додатковий або штатний перетворювач енергії. Мінуси – висока ціна, у кілька разів більша в порівнянні з термоелектричним типом. Автохолодильник компресорного типу найкраще придатний для довгих подорожей та тривалого відпочинку на природі.

Термоелектричний. Замість електродвигуна компресора тут працює ефект Пельт’є, а точніше – напівпровідники, які охолоджуються при підключенні до електроструму. Ефективність такої системи нижче, ніж у компресорної, зазвичай вона знижує температуру в камері не більш як на 20oС відносно зовнішньої.

Недорогий термоелектричний холодильник іноді має зручну форму підлокітника.

Плюс термоелектричних холодильників у простоті конструкції, яка прощає струси, падіння, перевертання та іншу “акробатику”, яка може трапитися з автомобільним холодильником у багажнику або під час пікніка. Такий холодильник в принципі може живитися як від автомобільної розетки (12 та 24 вольти), так і від “домашньої” мережі 220 В. Типовий термоелектричний холодильник споживає потужність до 50 Вт – приблизно як одна галогенна фара. Даний тип “холоду” годиться для недалеких подорожей або для збереження охолоджених (заморожених) продуктів.

Для кемпера і автодачі добре підходить термоелектричний холодильник з можливістю роботи на пропан-бутані. Це зручно на довгій стоянці.

Газовий. Деякі автохолодильники термоелектричного типу можуть живитися також і від газового балона. Це зручно у таборі під час тривалої стоянки, коли немає жодного джерела струму. Витрата газу (пропан-бутан) невелика, туристського 5-літрового балону може вистачити на тиждень відпочинку.

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Зрозуміти, якого типу автохолодильника вам достатньо, буде простіше, якщо порадитися з кимось із власників того чи іншого пристрою – досвідчена людина розкаже вам про реальні плюси і мінуси як мінімум своєї моделі.



Термобокси і термосумки

Це дешева альтернатива термоелектричним холодильникам – ціна вдвічі-втричі нижча, але по суті це просто великий термос, який може лише зберігати задану температуру протягом обмеженого часу. Для довшого збереження холоду продукти, закладені у нього на зберігання, треба попередньо добре охолодити, а крім того – покласти всередину заморожені акумулятори холоду (на крайній випадок – заморожені пластикові пляшки з водою).

Для недовгих мандрівок буває достатньо термосумки (термобоксу) с добрячою порцією аккумуляторів холоду або просто замороженими пляшками води.

Якщо все зробити правильно, продукти залишатимуться холодними максимум 12 – 24 години. Звісно, цей час скорочується, якщо часто відкривати бокс, аби брати з нього щось. Термобоксам не потрібна електрика або інше джерело енергії. Важливий плюс – термобокс може працювати і в зворотному напрямку, тобто зберігати тепло у зимових умовах, наприклад, коли треба зберегти щось від замерзання при перевезенні у холодному кузові пікапа.

Будь-який холодильник або термобокс можна використовувати і в “зворотньому напрямку” – для збереження тепла продуктів в неопалюваному кузові взимку, як термос, без підключення до мережі.

Термосумка відрізняється від боксу м’якими стінками, головний її плюс у тому, що її можна зменшити в розмірах (скласти), коли вона стане напівпорожньою або спорожніє зовсім. Ручки або ремінь для перенесення може бути не лише на сумці, а й на боксі. Обидва види термосів будуть у нагоді під час короткого недільного відпочинку, а якщо у дальній мандрівці, то лише за можливості “заряджати” акумулятори холоду під час ночівлі у готелі.

Форм-фактор

Зверніть увагу на геометрію холодильника, термобокса або сумки. Те, що від розмірів залежить місткість корисного об’єму, зрозуміло всім. Але зважте на пропорції холодильної камери, наприклад, не у кожну по висоті поміститься 1,5-літрова PET-пляшка з мінералкою або по ширині – улюблена каструлька з фірмовими котлетками вашої дружини.

Найчастіше автохолодильники мають вигляд невеликої скрині, але бувають варіанти. При виборі важливо визначитись, де ви будете найчастіше возити ваш “рефрижератор”.

Майте на увазі, що в термосумці і термобоксі для корисного використання доступний не весь внутрішній об’єм – вам доведеться залишити місце для акумуляторів холоду. Більшість холодильників та термосів дозволяють перепланування холодильної камери.

Рекомендація Авто24

Холодильник в автомобілі, особливо великий – це дійсно зручно, але з іншого боку, потрібні певні умови для володіння ним. Пристрій займає чимало місця в салоні або багажнику, а крім того, він може стати додатковою спокусою для злочинців, які промишляють по парковках. Тож з цієї точки зору ще раз обміркуйте, наскільки вам потрібен саме холодильник, і в якому форм-факторі він має бути.

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