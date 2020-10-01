Автомобиль представлен в двух кузовных формах: седан и фастбэк.

Будущая новинка по формам очень похожа на купеобразный кроссовер Honda Crosstour.

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Форум Civic XI раскрыл вид следующего Civic, который сохранит общие пропорции предшественника, но заметно изменится в деталях.

Из наиболее заметных изменений – оптика спереди и сзади, причем корма может быть либо со сплошным фонарем на всю ширину машины, либо же с традиционной парой фар, в зависимости от типа кузова.

Фото: патентные изображения, предположительно, следующего Honda Civic / Jalopnik, Civic XI

Сейчас известно, что производство нового поколения Civic перенесут из Англии в США, а публичный дебют новинки состоится весной следующего года. По предварительным данным, трехдверных моделей в линейке Civic больше не будет – ни купе, ни хэтчбеков.

О силовых установках Civic 11 пока информации не много, известно лишь, что спортивное исполнение модели Civic Type R получит гибридную трехмоторную силовую установку на базе 2-литрового турбомотора с отдачей около 400 л. с.

Фото: патентные изображения, вероятно, следующий Honda Civic / Jalopnik, Civic XI, Civic 11