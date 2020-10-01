Автомобіль представлений у двох кузовних формах: седан та фастбек.

Майбутня новинка за формами дуже схожа на купеподібний кросовер Honda Crosstour.

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Форум Civic XI розкрив вигляд наступного Civic, котрий збереже загальні пропорції попередника, але помітно зміниться в деталях.

З найбільш помітних змін – оптика спереду і ззаду, причому корма може бути або з суцільним ліхтарем на всю ширину машини, або ж із традиційною парою фар, залежно від типу кузова.

Фото: патентні зображення, імовірно, наступного Honda Civic / Jalopnik, Civic XI

Наразі відомо, що виробництво нового покоління Civic перенесуть з Англії у США, а публічний дебют новинки відбудеться навесні наступного року. За попередніми данними, тридверних моделей в лінійці Civic більше не буде – а ні купе, а ні хетчбеків.

Про силові установки Civic 11 пока інформації не багато, відомо лиш, що спортивне виконання моделі Civic Type R отримає гібридну тримоторну силову установку на базі 2-літрового турбомотора з віддачею близько 400 к.с.

Фото: патентні зображення, імовірно, наступного Honda Civic / Jalopnik, Civic XI, Civic 11