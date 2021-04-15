Одиннадцатое поколение модели полностью раскроется 28 апреля.

Компания Honda обнародовала фотографию седана Civic следующего поколения, на котором новинка почти в точности повторяет предсерийный концепт.

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На фотографии изображен Civic в топовом исполнении Touring. По сравнению с Civic Prototype, представленным в конце прошлого года, наиболее заметным изменением является появление противотуманных фар в бампере. Кроме того, вместо блестящих черных акцентов, готовая к производству модель имеет матовую черную отделку как на верхней, так и на нижней решетке, а также на обшивке воздухозаборника. Темные боковые зеркала прототипа исчезли и заменены деталями, окрашенными в цвет кузова.

Будучи самой дорогой версией модели, Civic Touring имеет люк и передние датчики парковки. Полностью черные колеса прототипа уступили место двухцветному набору, черные боковые юбки заменены деталями в цвете кузова. Версия Touring имеет хромированное окружение окон. Honda не демонстрирует другие ракурсы новинки, как и интерьер, поэтому должны довольствоваться предварительным эскизом салона.

После мировой премьеры в конце месяца, Civic 2021 должен поступить в продажу этим летом. Ожидается, что из модельной линейки Civic в новом поколении исчезнет версия купе, однако уже подтверждены спортивные выполнения седана Civic Si и хэтчбека Civic Type R.

Фото: концепт и серийная версия 11 поколения Honda Civic / Honda