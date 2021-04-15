Одинадцяте покоління моделі повністю розкриється 28 квітня.

Компанія Honda оприлюднила фотографію седана Civic наступної генерації, на якому новинка майже в точності повторює передсерійний концепт.

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На світлині зображений Civic у топовому виконанні Touring. Порівняно з Civic Prototype, представленим наприкінці минулого року, найбільш помітною зміною є поява протитуманних фар у бампері. Крім того, замість блискучих чорних акцентів, готова до виробництва модель має матову чорну обробку як на верхній, так і на нижній решітках, а також на обшивці повітрозабірника. Темні бічні дзеркала прототипу зникли і замінені деталями, пофарбованими в колір кузова.

Будучи найдорожчою версією моделі, Civic Touring має люк і передні датчики паркування. Суцільно чорні колеса прототипу поступились місцем двоколірному набору, а чорні бічні спідниці замінені деталями в кольорі кузову. Версія Touring має хромован оточення вікон. Honda не демонструє інші ракурси новинки, як і інтер'єр, тому мусимо задовольнятись попереднім ескізом салону.

Після світової прем'єри в кінці місяця, Civic 2021 повинен надійти у продаж цього літа. Очікується, що з модельної лінійки Civic в новому поколінні зникне версія купе, однак вже підтверджені спортивні виконання седана Civic Si та хетчбека Civic Type R.

Фото: концепт та серійна версія 11 покоління Honda Civic / Honda