Имитация, реплика, копия – этими словами называют что-то, что похоже на другое. Но индийский "Хонда Авентадор" взял от оригинала Lamborghini лишь общие черты, поэтому получилось довольно самобытное купе.

Проект конверсии Honda Civic на Lamborghini Aventador SVJ длился меньше месяца – это рекордно короткое время для подобного объема работ.

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Реплики суперкаров – это не совсем новости, но всегда интересно встретить их и посмотреть, насколько хорошо или плохо они сделаны. Как правило, создание реплики занимает много времени, но небольшая индийская фирма Dream Customs India умудрилась наскоро провести конверсию, которая выглядит достаточно похожей на творение Lamborghini.

Конечно, пропорции и моторное компоновки в Civic и Aventador разные, однако создатели не намерены строить что-то максимально идентичное, только хотели предоставить дешевому японскому купе подобия дорогого итальянского суперкара. Достаточно убедительно выглядит передняя часть, в которой бывшего "Сивика" выдают фары. Это, конечно, уже не оригинальная оптика Civic, но и к фарам Aventador она не дотягивает. В профиле все линии гармоничные, однако высокий профиль шин и клиренс немного портят впечатление.

Кажется, убедительно выглядит корма машины. Здесь и оптика более похожа на оригинальные фонари Aventador, и патрубки выхлопа выведены в центр бампера, и спойлер, и ребристый капот моторного отсека. Правда, мотора под ним нет, поскольку он находится там, где и был у Civic – впереди. За основу был взят Honda Civic восьмого поколения (2005-2012), что означает 1,8-литровый VTEC мощностью 140 лошадиных сил, подключенный к автоматической трансмиссии CVT с приводом на переднюю ось. Это, конечно, не выдерживает никаких сравнений с 6,5-литровым V12 настоящего SVJ, который имеет отдачу в 759 лошадиных сил.

Фото: имитация Lamborghini Aventador SVJ / Carscoops

За короткий срок работы над конверсией, мастерам хватило времени даже на рестайлинг интерьера. Здесь появился сенсорный экран на наклонной центральной консоли, руль с логотипом Lamborghini и полностью переработанная панель приборов в стиле "Ламбо".

Компания Dream Customs India не первый раз создает копию "Авентадор". Предыдущий проект также базировался на Civic, имитировал тот же итальянский суперкар, но кузов был окрашен в оранжевый и выглядел немного проще. Судя по видео, с каждой новой работой конверсия удается все лучше, поэтому не исключено, что в будущем мы увидим что-то еще более интересное от них; подпишемся на канал.