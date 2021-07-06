Чрезвычайно точная модель была создана с нуля, а после завершения, сразу же продана.

С 1990-го по 2007 год Кен Имхофф в подвале своего дома строил реплику автомобиля, увиденного в фильме. Когда проект был завершен, мужчине пришлось разобрать часть дома, чтобы достать “Lamborghini Countach” с подвала. А достав машину, он сразу же продал ее.

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Энтузиаст начал проект по изготовлению деревянного каркаса, на основе которого формировались алюминиевые панели кузова. Пространственная рама для суперкара сварена из труб. Для реплики было использовано несколько оригинальных деталей от Lamborghini, но в моторном отсеке работает модифицированный фордовский V8 мощностью 514 лошадиных сил.

Освобождение готового автомобиля из подвала, в котором он строился, стало целым приключением, с экскаватором, ломкой дома и созданием специальной платформы. Что и говорить, кричащий заголовок вроде: “Соседи были шокированы, увидев, чем человек занимался в своем подвале целых 17 лет” для некоторых средств информации тут был бы вполне уместен. Ведь когда автомобиль покинул мастерскую в подвале, автору и владельцу сразу же начали предлагать деньги за него. И Кен не отказался.

Дело в том, что за 17 лет работы над проектом человек боролся с депрессией, проблемами со здоровьем, алкоголем, денежными проблемами и разлукой с женой. И машина уже не была для него отрадой, а лишь напоминанием о темных временах. Поэтому продажа в некотором смысле имела терапевтический эффект.

За 17 лет работы над автомобилем Кен потратил на него около 65 тысяч долларов. Motorbiscuit сообщает, что автомобиль был продан за 89 тысяч долларов. Оригинальный Lamborghini Countach сейчас стоит около 400 тысяч долларов и более.