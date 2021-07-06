Надзвичайно точна модель була створена з нуля, а після завершення, одразу ж продана.

З 1990-го до 2007 року Кен Імхофф у підвалі свого будинку будував репліку автомобіля, побаченого у фільмі. Коли проєкт був завершений, чоловіку довелось розібрати частину будинку, щоб дістати “Lamborghini Countach” з підвалу. А діставши машину, він одразу ж продав її.

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Ентузіаст розпочав проєкт з виготовлення дерев'яного каркаса, на основі якого формувались алюмінієві панелі кузова. Просторова рама для суперкара зварена з труб. Для репліки було використано кілька оригінальних деталей від Lamborghini, але у моторному відсіку працює модифікований фордівський V8 потужністю 514 кінських сил.

Визволення готового автомобіля з підвалу, в якому він будувався, стало цілою пригодою, з екскаватором, ламанням будинку та створенням спеціальної платформи. Що й казати, кричущий заголовок на кшталт: “Сусіди були шоковані, побачивши, чим чоловік займався у своєму підвалі цілих 17 років” для деяких засобів інформації тут був би цілком слушним. Адже коли автомобіль покинув майстерню в підвалі, автору і власнику одразу ж почали пропонувати гроші за нього. І Кен не відмовився.

Річ у тім, що за 17 років роботи над проєктом чоловік боровся з депресією, проблемами зі здоров'ям, алкоголем, грошовими проблемами та розлукою з дружиною. І машина вже не була для нього відрадою, а лише нагадуванням про темні часи. Тому продаж в деякому сенсі мав терапевтичний ефект.

За 17 років роботи над автомобілем Кен витратив на нього близько 65 тисяч доларів. Motorbiscuit повідомляє, що автомобіль був проданий за 89 тисяч доларів. Оригінальний Lamborghini Countach зараз коштує близько 400 тисяч доларів і більше.