Імітація, репліка, копія – цими словами називають щось, подібне до іншого. Та індійський "Хонда Авентадор" узяв від оригіналу Lamborghini лиш загальні риси, тож вийшло досить самобутнє купе.

Проєкт конверсії Honda Civic на Lamborghini Aventador SVJ тривав менше місяця – це рекордно короткий час для подібного обсягу робіт.

Дивіться також: Чоловік 17 років будував репліку Lamborghini Countach, а потім одразу продав

Репліки суперкарів – це не зовсім новини, але завжди цікаво натрапити на них і подивитися, наскільки добре або погано вони зроблені. Як правило, створення репліки, займає багато часу, але невелика індійська фірма Dream Customs India примудрилась нашвидкуруч провести конверсію, яка виглядає достатньо подібною на творіння Lamborghini.

Звісно, пропорції та моторне компонування у Civic та Aventador різні, однак творці не мали наміру будувати щось максимально ідентичне, лиш хотіли надати дешевому японському купе подоби дорогого італійського суперкара. Досить переконливо виглядає передня частина, в якій колишній “Сівік” видають фари. Це, звісно, вже не оригінальна оптика Civic, але і до фар Aventador вона не дотягує. У профілі всі лінії гармонійні, однак високий профіль шин та кліренс трохи псують враження.

Здається, найпереконливіше виглядає корма машини. Тут і оптика більш схожа на оригінальні ліхтарі Aventador, і патрубки вихлопу виведені в центр бампера, і спойлер, і ребристий капот моторного відсіку. Щоправда, мотора під ним немає, оскільки він знаходиться там, де й був у Civic – спереду. За основу був узятий Honda Civic восьмого покоління (2005–2012), що означає 1,8-літровий VTEC потужністю 140 кінських сил, під’єднаний до автоматичної трансмісії CVT із приводом на передню вісь. Це, звісно, не витримує жодних порівнянь із 6,5-літровим V12 справжнього SVJ, який має віддачу у 759 кінських сил.

Фото: імітація Lamborghini Aventador SVJ / Carscoops

За короткий термін роботи над конверсією, майстрам вистачило часу навіть на рестайлінг інтер’єра. Тут з’явився сенсорний екран на похилій центральній консолі, кермо з логотипом Lamborghini та повністю перероблена панель приладів, у стилі “Ламбо”.

Компанія Dream Customs India не вперше створює копію “Авентадор”. Попередній проєкт також базувався на Civic, імітував той самий італійський суперкар, але кузов був пофарбований у помаранчевий і виглядав трохи простіше. Судячи з відео, з кожною новою роботою конверсія вдається все краще, тож не виключено, що в майбутньому ми побачимо щось ще цікавіше від них; підпишемось на канал.