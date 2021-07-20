В старенькую Honda Civic энтузиасты умудрились установить двигатель V8 от Oldsmobile.

Этот Civic 1980-х годов шокирует многих владельцев спортивных автомобилей, так как его 7-литровый двигатель имеет 385 л. с. и 644 Нм крутящего момента.

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Возможно, за эти годы он и потерял немного мощности, но он все равно превосходит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 316 л. с., который устанавливают в нынешнем Honda Civic Type R.

Неизвестно, направляется ли мощность от этого V8 на передние или задние колеса, но как бы там ни было, учитывая, насколько легким был бы этот старый Civic, мы уверены, что эта машина является абсолютным снарядом, который способен очень активно ускоряться.