У стареньку Honda Civic ентузіасти примудрилися встановити двигун V8 від Oldsmobile.

Цей Civic 1980-х років шокує багатьох власників спортивних автомобілів, адже його 7-літровий двигун має 385 к.с. і 644 Нм крутного моменту.

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Можливо за ці роки він і втратив трохи потужності, але він усе одно перевершує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 316 к.с., який встановлюють у нинішньому Honda Civic Type R.

Невідомо, чи спрямовується потужність від цього V8 на передні чи задні колеса, але як би там не було, враховуючи, наскільки легким був би цей старий Civic, ми впевнені, що ця машина є абсолютним снарядом, який здатен дуже активно прискорюватись.