Следующее поколение HR-V (Vezel) оснащено усовершенствованным гибридным силовым агрегатом Honda e: HEV.

Honda HR-V сохраняет ведущее в своем классе внутреннее пространство со значительно улучшенным уровнем комфорта.

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Форма HR-V (в Японии Vezel) гораздо больше похожа на купе с наклонными задними стойками и дверкой багажника. Высоко расположенные фары и более вертикальный нос делают его шире и эффектнее. Множество диагональных складок предыдущей модели исчезло, что делает новый автомобиль “чище” в целом. Решетка также довольно интересна, так как ламели, похоже, вливаются в кузов. Как и старый HR-V, новый имеет ручку задней двери, интегрированную в дверную раму, что придает кроссоверу вид двухдверки.

Внутри интерьер очень напоминает салон Honda Civic 2022 года. В центральной панели есть специальные физические элементы управления для климат-контроля с тремя стильными ручками. Заднее сиденье HR-V имеет универсальные функции раскладывания и откидывания. Точные размеры интерьера и экстерьера HR-V не предоставлены.

Фото: Honda HR-V (Vezel) / Honda

Сейчас для HR-V анонсирована лишь одна силовая установка: плагин-гибридная, на основе 1,5-литрового атмосферника. Его производительность также не раскрывается, однако это должен быть тот же силовой агрегат, который можно найти в новом Jazz/Fit. Бензиновый двигатель продуцирует 96 лошадиных сил, а электрический добавляет еще 106. Доступны передний и полный привод.

Полностью новый компактный SUV – последний шаг в стремлении Honda электрифицировать все свои модели в Европе к 2022 году. В Европе кроссовер будет доступен с конца 2021 года, а в Японии Vezel поступит в продажу уже с апреля.