Наступне покоління HR-V (Vezel) оснащено вдосконаленим гібридним силовим агрегатом Honda e: HEV.

Honda HR-V зберігає провідний у своєму класі внутрішній простір зі значно покращеним рівнем комфорту.

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Форма HR-V (у Японії Vezel) набагато більше схожа на купе з похилими задніми стійками та дверкою багажника. Високо розташовані фари та більш вертикальний ніс роблять його ширшим та ефектнішим. Безліч діагональних складок попередньої моделі зникло, що робить новий автомобіль “чистішим” в цілому. Решітка також досить цікава, оскільки ламелі, здається, вливаються в кузов. Як і старий HR-V, новий має ручку задніх дверей, інтегровану в дверну раму, що надає кросоверу вигляду дводверки.

Всередині інтер'єр дуже нагадує салон Honda Civic 2022 року. У центральній панелі є спеціальні фізичні елементи управління для клімат-контролю з трьома стильними ручками. Заднє сидіння HR-V має універсальні функції розкладання та відкидання. Точні розміри інтер'єру та екстер'єру HR-V не надані.

Фото: Honda HR-V (Vezel) / Honda

Наразі для HR-V анонсовано лише одну силову установку: плагін-гібридну, на основі 1,5-літрового атмосферника. Його продуктивність також не розкривається, однак це повинен бути той самий силовий агрегат, який можна знайти в новому Jazz/Fit. Бензиновий двигун продукує 96 кінських сил, а електричний додає ще 106. Доступні передній і повний привід.

Повністю новий компактний SUV є останнім кроком у прагненні Honda електрифікувати всі свої основні моделі в Європі до 2022 року. У Європі кросовер буде доступний з кінця 2021 року, а в Японії Vezel надійде у продаж вже з квітня.