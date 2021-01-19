Премьера нового кроссовера состоится в феврале.

Пара тизерных изображений от японского автопроизводителя раскрывает немного. Но Honda также раскрыла некоторые подробности о новинке, заявив, что с новым HR-V полностью укомплектует свою европейскую линейку машин электрифицированными моделям.

Также интересно: Полностью новая Lada Niva показалась на официальных фото и видео, дебютирует в 2024 году

Популярный компактный кроссовер получит двухмоторную силовую установку в качестве стандартной. В Европе новинка будет продаваться с приставкой e:HEV, которая и обозначает гибридную силовую установку. Honda не говорит о характеристиках, однако не исключено, что гибридный комплекс достанется младшему кроссоверу от CR-V. Последний имеет 184-сильный электромотор и 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 145 лошадиных сил.

Все подробности о новом поколении HR-V должны раскрыться на официальной презентации, которая состоится через месяц – 18 февраля.