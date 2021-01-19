Прем'єра нового кросовера відбудеться у лютому.

Пара тізерних зображень від японського автовиробника розкриває небагато. Але Honda також розкрила деякі подробиці про новинку, заявивши, що з новим HR-V повністю вкомплектує свою європейську лінійку машин електрифікованими моделями.

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Популярний компактний кросовер із отримає двомоторну силову установку у якості стандартної. У Європі новинка продаватиметься з приставкою e:HEV, яка й позначає гібридну силову установку. Honda не говорить про характеристики, однак не виключено, що гібридний комплекс дістанеться молодшому кросоверу від CR-V. Останній має 184-сильний електромотор та 2-літровий бензиновий мотор з віддачею у 145 кінських сил.

Всі подробиці про нове покоління HR-V повинні розкритись на офіційній презентації, яка відбудеться через місяць – 18 лютого.