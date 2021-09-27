Японская компания White House Camper предлагает необычайную функциональность и комфорт в тесном пространстве кей-кара.

Длина N-Van составляет всего 3395 мм, но в ателье White House Camper наделили каждый кубический миллиметр внутреннего пространства автомобиля функциональностью и удобством.

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Производитель предлагает N-Van Compo с тремя различными интерьерами. Так называемый Style-one видит кухонную зону Compo, размещенную прямо в задней части салона. Тем временем второй перемещает кухонную зону справа от автомобиля, чтобы создать больше места для хранения и стеллажей, охватывает ширину задней части автомобиля.

Наконец, последнее планирование кабины уплотняет кухонную зону справа от N-Van Compo (и, кажется, избавляет от раковины, которая входит в набор Style-one и Style-two), но сохраняет багажное пространство. Все три макета включают подушки, которые также превращают салон в спальное место.

Фото: Honda N-Van Compo / Motortrend

Как все эти дополнения влияют на производительность N-Van – другая история. Учитывая, что двигатель маленького фургона имеет объем всего 660 кубических сантиметров.

Стоит Honda N-Van Compo от 1 659 000 иен – около 398 000 гривен.