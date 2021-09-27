Японська компанія White House Camper пропонує надзвичайну функціональність та комфорт у тісному просторі кей-кара.

Довжина N-Van становить лише 3395 мм, але в ательє White House Camper наділили кожен кубічний міліметр внутрішнього простору автомобіля функціональністю та зручністю.

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Виробник пропонує N-Van Compo з трьома різними інтер'єрами. Так званий Style-one бачить кухонну зону Compo, розміщену прямо в задній частині салону. Тим часом другий переміщує кухонну зону праворуч від автомобіля, щоб створити більше місця для зберігання та стелажів, що охоплює ширину задньої частини автомобіля.

Нарешті, останнє планування кабіни ущільнює кухонну зону праворуч від N-Van Compo (і, здається, позбавляє від раковини, що входить до наборів Style-one та Style-two), але зберігає багажний простір. Усі три макети включають подушки, які також перетворюють салон на спальне місце.

Фото: Honda N-Van Compo / Motortrend

Як усі ці доповнення впливають на продуктивність N-Van – інша історія. Враховуючи, що двигун маленького фургона має об'єм лише 660 кубічних сантиметрів.

Коштує Honda N-Van Compo від 1 659 000 ієн – близько 398 000 гривень.