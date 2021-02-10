Крейт-моторы Honda продаются с блоком электронного управления и набором проводки для легкого монтажа в любой автомобиль.

Honda объявила ограниченное предложение на готовые к установке моторы Civic Type R. В комплекте с двигателем идут жгуты проводки, блок предохранителей, педаль акселератора и ЭБУ, запрограммированный специалистами Honda Performance Development.

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Honda начала предлагать готовые для установки моторы еще в 2017 году, предложив серию K20C1 от Civic Type R. Однако ранее крейт-мотор представлял собой просто блок, генератор, турбину и стартер, что означало необходимость дальнейшей работы с конструкцией и настройками прошивки. Чтобы заставить двигатель работать с автомобилем, нужно подключить такие системы, как впрыск горючего, зажигание и датчики, к электронному мозгу автомобиля – блоку ЭБУ.

Новый 306-сильный крейт-мотор от Honda намного проще для установки. Впрочем, кое-что все равно придется доделывать самостоятельно – крепление двигателя, трубы для интеркулера и выхлопную трубу, подачу горючего и систему охлаждения. Но необходимость паять собственные провода или находить решения для электроники уже не будет беспокоить покупателей.

Ранее крейт-моторы Civic Type R были доступны лишь участникам соревнований или программы Honda Line Racing. Теперь же Honda открыла такую возможность для всех желающих. Тем не менее, Honda указывает, однако, что двигатель предназначен только для использования на треке и не является законным для общественных дорог.

Стоимость двигателя и комплекта деталей составляет 9000 долларов, сам мотор стоит 6790 долларов. Гоночный Civic Type R TC с таким мотором стоит 90 тысяч долларов. Японцы выпустят на рынок лишь 93 таких комплекта, которые поступят в продажу 1 мая 2021 года.

Фото: Honda Civic Type R TC / Motor1