Крейт-мотори Honda продаються з блоком електронного управління та набором проводки для легкого монтажу у будь-який автомобіль.

Honda оголосила обмежену пропозицію на готові до установки мотори Civic Type R. У комплекті з двигуном йдуть джгути проводки, блок запобіжників, педаль акселератора та ЕБУ, запрограмований спеціалістами Honda Performance Development.

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Honda почала пропонувати готові для установки мотори ще у 2017 році, запропонувавши серію K20C1 від Civic Type R. Однак раніше крейт-мотор представляв собою просто блок, генератор, турбіну та стартер, що означало необхідність подальшої роботи з конструкцією та налаштуваннями прошивки. Щоб змусити двигун працювати з автомобілем, потрібно підключити такі системи, як впорскування пального, запалювання та датчики, до електронного мозку автомобіля – блоку ЕБУ.

Новий 306-сильний крейт-мотор від Honda набагато простіший для встановлення. Втім, дещо все одно доведеться доводити самостійно – кріплення двигуна, труби для інтеркулера та вихлопну трубу, подачу пального та систему охолодження. Але необхідність паяти власні дроти або знаходити рішення для електроніки вже не турбуватиме покупців.

Раніше крейт-мотори Civic Type R були доступні лише учасникам змагань або програми Honda Line Racing. Тепер же Honda відкрила таку можливість для усіх бажаючих. Тим не менш, Honda вказує, однак, що двигун призначений лише для використання на треку і не є законним для громадських доріг.

Вартість двигуна та комплекту деталей становить 9000 доларів, сам мотор коштує 6790 доларів. Гоночний Civic Type R TC з таким мотором коштує 90 тисяч доларів. Японці випустять на ринок лише 93 таких комплекти, які надійдуть у продаж 1 травня 2021 року.

Фото: Honda Civic Type R TC / Motor1