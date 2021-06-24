Двухколесный стал мощнее, эффективнее, но сохранил свой узнаваемый стиль.

Эта модель малокубатурного мотоцикла Honda выпускается с 1958 года и в свое время была настолько популярной, что известная поп-группа Beach Boys посвятила ей песню My Little Honda, которая стала шлягером. В 2017 году на свет появился 100-миллионный Super Cub, который подтвердил неуменьшенную славу модели. А через год новая модель вышла на европейский рынок. Теперь "Хонда" подготовила обновление для уже глобальной версии Super Cub 2021 года.

Смотрите также: Curtiss One: электрический мотоцикл с потрясающим дизайном и ценником в 90 тысяч долларов

Super Cub 125 оснащен 124-кубовым мотором с воздушным охлаждением. Он соответствует нормам Евро5, при этом работает более плавно. С новыми модификациями двигатель Super Cub предлагает экономию топлива – на одном литре бензина можно проехать 66,7 км, а на полном баке – 250 км. Кроме того, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) теперь запрограммирован на повышение эффективности, а мощность генератора переменного тока (ACG) – увеличена.



Фото: оригінальна модель мопеда 1958 року випуску / Honda

Культовий силует скутера залишився незмінним, за винятком того, що підніжки та заднє сидіння є стандартними для версії 2021 року. Плюс, телескопічні вилки та подвійні задні амортизатори оснащені новими пружинами, які підвищують контроль та поглинають удари, для більш плавної їзди. Ергономічно розміщені ручки та сидіння з пінопласту високої щільності ще більше підвищують рівень комфорту.

Незмінними залишаються світлодіодна оптика моделі та “розумний ключ” Honda Smart Key, що не лише захищає від угону, але й допомагає знайти байк на паркувальному майданчику, завдяки функції “відповідь”.

Фото: Honda Super Cub 125 2021 модельного року / Honda