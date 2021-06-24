Двоколісник став потужнішим, ефективнішим, але зберіг свій впізнаваний стиль.

Ця модель малокубатурного мотоцикла Honda випускається з 1958 року і свого часу була настільки популярною, що популярний поп-гурт Beach Boys присвятив їй пісню My Little Honda, яка стала шлягером. У 2017 році на світ з’явився 100-мільйонний Super Cub, який підтвердив незменшену славу моделі. А через рік нова модель вийшла на європейський ринок. Тепер “Хонда” підготувала оновлення для вже глобальної версії Super Cub 2021 року.

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Super Cub 125 оснащений 124-кубовим мотором з повітряним охолодженням. Він відповідає нормам Євро5, при цьому працює більш плавно. З новими модифікаціями двигун Super Cub пропонує економію пального – на одному літрі бензину можна проїхати 66,7 км, а на повному баку – 250 км. Крім того, електронний блок управління двигуном (ЕБУ) тепер запрограмований на підвищення ефективності, а потужність генератора змінного струму (ACG) – збільшена.



Фото: оригінальна модель мопеда 1958 року випуску / Honda

Культовий силует скутера залишився незмінним, за винятком того, що підніжки та заднє сидіння є стандартними для версії 2021 року. Плюс, телескопічні вилки та подвійні задні амортизатори оснащені новими пружинами, які підвищують контроль та поглинають удари, для більш плавної їзди. Ергономічно розміщені ручки та сидіння з пінопласту високої щільності ще більше підвищують рівень комфорту.

Незмінними залишаються світлодіодна оптика моделі та “розумний ключ” Honda Smart Key, що не лише захищає від угону, але й допомагає знайти байк на паркувальному майданчику, завдяки функції “відповідь”.

Фото: Honda Super Cub 125 2021 модельного року / Honda