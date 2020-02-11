Владельцы домашних животных часто называют своих шерстяных питомцев детьми. А следовательно, приспособления для их перевозки в машине можно считать особым "детским автокреслом".

Аксессуары Honda Dog доступны в Японии и даже предлагаются в арендном сервисе RideShare, однако за пределами страны их не найти. К сожалению.

Также интересно: Смотрите официальный трейлер трогательного фильма о гонках и лохматом Энцо

Honda предлагает целую серию аксессуаров для собак под названием Honda Dog, и это крутое автомобильное сидение для путешествий есть среди них. Называется аксессуар Pet Seat Plus Wan. Он подходит для небольших пород собак, котов и других домашних любимцев.

Вместе с другими предметами серии Honda Dog, такими как одеяла и чехлы для сидений, комплект фирменных аксессуаров способен превратить автомобиль в более чем комфортное место для животного и, одновременно, обеспечивает меньше хлопот для владельца машины. Например, с уборкой.

Honda предлагает фирменные аксессуары для животных уже некоторое время, однако сейчас компания предлагает их не только для владельцев автомобилей, а и для пользователей райдшеринг-сервиса EveryGo.

Также интересно: Странные автомобильные патенты, которым не повезло стать серийными