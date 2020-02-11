Власники домашніх тварин часто називають своїх шерстяних вихованців дітьми. А відтак, пристосування для їх перевезення в машині можна вважати особливим "дитячим автокріслом".

Аксесуари Honda Dog доступні в Японії та навіть пропонуються в орендному сервісі RideShare, однак за межами країни їх не знайти. На жаль.

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Honda пропонує цілу серію аксесуарів для собак під назвою Honda Dog і це круте автомобільне сидіння для подорожей є серед них. Називається аксесуар Pet Seat Plus Wan. Він підходить для невеликих порід собак, котів та інших домашніх улюбленців.

Разом з іншими предметами серії Honda Dog, такими як ковдри та чохли для сидінь, комплект фірмових аксесуарів здатен перетворити автомобіль на більш ніж комфортне місце для тварини і, водночас, забезпечує менше клопоту для власника машини. Наприклад, з прибиранням.

Honda пропонує фірмові аксесуари для тварин вже деякий час, однак зараз компанія пропонує їх не лише для власників автомобілів, а й для користувачів райдшерінг-сервісу EveryGo.

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