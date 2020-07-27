Или хотя бы адаптировать нынешние модели к преодолению бездорожья.

Компания Honda зарегистрировала в США новый суббренд Trailsport. В описании к патентной заявке на товарный знак Trailsport отмечается, что новым именем можно назвать как автомобили, так и их конструктивные элементы.

Компания Honda не комментирует регистрацию суббренда. Впрочем, эксперты предполагают, что модификация Trailsport может включать в себя "внедорожные" шины, защиту дна, изменение подвески и повышение клиренса, оформление кузова и салона.

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Возможно, модификация Trailsport будет предлагаться для кроссоверов CR-V, HR-V, Pilot, Passport, а также пикапа Ridgeline.

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