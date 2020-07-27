Або хоча би адаптувати нинішні моделі до подолання бездоріжжя.

Компанія Honda зареєструвала у США новий суббренд Trailsport. У описі до патентної заявки на товарний знак Trailsport зазнчається, що новим іменем можна назвати як автомобілі, так і їх конструктивні елементи.

Компанія Honda не коментує реєстрацію суббренду. Втім, експерти припускають, що модифікація Trailsport може включати в себе "позашляхові" шини, захист дна, зміну підвіски та підвищення кліренсу, оформлення кузова і салону.

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Можливо, модифікація Trailsport буде пропонуватися для кроссоверів CR-V, HR-V, Pilot, Passport, а також пікапа Ridgeline.

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