Основополагающий принцип нового дизайна – отсутствие лишнего.

Новая концепция дизайна интерьеров Honda получила название simplicity and something – то есть “простота и еще кое-что”.

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Японский автопроизводитель взял устойчивый курс на электрификацию и, вместе с тем, будет эволюционировать внешность и внутреннее пространство в автомобилях марки.

Креативный директор подразделения интерьерного дизайна American Honda Motor Co. Джонатан Норман говорит, что он и его команда стремятся переосмыслить классический подход “максимум человека – минимум машины” и избавиться от так называемого визуального беспорядка.

В будущих автомобилях Honda ключевым будет полезное пространство, в котором количество механических компонентов (кнопок, клавиш, рычагов) будет сведено к минимуму.

Если с “простотой” все понятно, то “еще кое-что” нуждается в объяснении. Под этим дизайнеры понимают “индивидуальность и эмоциональный отклик водителя и пассажиров”. Достичь этих целей призваны мельчайшие детали отделки, как фактурный узор на селекторе трансмиссии или тщательно подобранные материалы отделки.

При этом на эскизе видно, что Honda, в отличие от других производителей, не собирается полностью отказываться от традиционных органов управления, да и управление мультимедийной системой и климат-контролем осуществляется физическими кнопками.