Основоположний принцип нового дизайну – відсутність зайвого.

Нова концепція дизайну інтер'єрів Honda отримала назву simplicity and something – себто “простота і ще дещо”.

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Японський автовиробник узяв стійкий курс на електрифікацію і, разом з тим, еволюціонуватиме зовнішність та внутрішній простір в автомобілях марки.

Креативний директор підрозділу інтер'єрного дизайну American Honda Motor Co. Джонатан Норман каже, що він та його команда прагнуть переосмислити класичний підхід “максимум людини – мінімум машини” і позбутись так званого візуального безладдя.

У майбутніх автомобілях Honda ключовим буде корисний простір, в якому кількість механічних компонентів (кнопок, клавіш, ричагів) буде зведена до мінімуму.

Якщо з “простотою” все зрозуміло, то “ще дещо” потребує пояснення. Під цим дизайнери розуміють “індивідуальність і емоційний відгук водія та пасажирів”. Досягти цих цілей покликані найдрібніші деталі оздоблення, як фактурний візерунок на селекторі трансмісії або ретельно підібрані матеріали обробки.

При цьому на ескізі видно, що Honda, на відміну від інших виробників, не збирається повністю відмовлятися від традиційних органів управління, та й керування мультимедійною системою та клімат-контролем здійснюється фізичними кнопками.